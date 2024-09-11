Беженка из Украины оформила пенсию через прокуратуру

11.9.2024 | 13:24 Закон и порядок, Новости

Такое решение принял Свердловский районный суд Орловской области.

Фото: ИА “Орелград”

В юридическом казусе пришлось разбираться местной прокуратуре. Видимо, уже немолодая женщина вынужденно переехала из Харьковской области в Орловскую. Её поселили в пункте временного размещения.

Затем, в минувшем году, она получила гражданство России и попыталась оформить пенсию по старости. Однако получила отказ – ввиду отсутствия необходимого срока трудового стажа и необходимой величины пенсионного коэффициента.

Тогда женщина обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что отказ не имел законного обоснования.

Тогда прокуратура обратилась в суд. Там отделение Фонда пенсионного и социального страхования по Орловской области обязали включить спорные периоды в трудовой стаж женщины, а затем назначить и пересчитать ей пенсию.

ИА «Орелград»


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