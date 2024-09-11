В Орловской области стартовал конкурс «Народный участковый»

11.9.2024 | 12:53 Закон и порядок, Новости

Проголосовать за кандидатов можно на сайте УМВД.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В этом году в конкурсе участвуют 16 кандидатов из Орловской области (в том числе, две представительницы прекрасного пола). Все они работают участковыми уполномоченными полиции не менее трёх лет и не имеют дисциплинарных взысканий.

Первый тур завершится 20 сентября. Чтобы поддержать одного из участников, нужно зайти на сайт на страницу конкурса, нажать соответствующий значок на фотографии и авторизоваться через соцсети.

Второй тур состоится с 7 по 16 октября. Его победитель представит Орловщину на всероссийском финале.

ИА «Орелград»


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