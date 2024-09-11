В Орловской области стартовал конкурс «Народный участковый»

Проголосовать за кандидатов можно на сайте УМВД.
В этом году в конкурсе участвуют 16 кандидатов из Орловской области (в том числе, две представительницы прекрасного пола). Все они работают участковыми уполномоченными полиции не менее трёх лет и не имеют дисциплинарных взысканий.
Первый тур завершится 20 сентября. Чтобы поддержать одного из участников, нужно зайти на сайт на страницу конкурса, нажать соответствующий значок на фотографии и авторизоваться через соцсети.
Второй тур состоится с 7 по 16 октября. Его победитель представит Орловщину на всероссийском финале.
ИА «Орелград»