Орловская капуста оказалась слишком ядовитой

Нарушения выявил Россельхознадзор.

Областное управление ведомства обнаружила превышение допустимой дозы нитратов в капусте, выращенной в Орловском муниципальном округе.

Пробы брали с участков, расположенных на территории сельского поселения Спасское. Исследования проводили специалисты Орловского химико-токсикологического отдела Федерального центра охраны здоровья животных.

Массовая доля нитратов составила 1226 миллиграмм на один килограмм при норме до 900 миллиграмм на один килограмм. «Фактически это означает, что при выращивании капусты пестициды и агрохимикаты применялись с нарушением установленных регламентов и правил применения», – отметили в областном Управлении Россельхознадзора.

Пока что хозяйствующему субъекту объявили предостережение. Если нарушение не будет устранено, к нему применят более строгие меры.

ИА «Орелград»