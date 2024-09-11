Федерального оператора недвижимости предупредили в Орле

Решение о привлечении к ответственности вынес арбитражный суд.

В Орле арбитражный суд рассмотрел дело по заявлению Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области к обществу с ограниченной ответственностью «Федеральный оператор недвижимости» о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.23 КоАП РФ. Требование налоговиков было мотивировано тем, что ответчик не исполнил решение суда о дисквалификации своего начальника.

Из материалов дела следует, что ООО «ФОН» в августе 2012 года было зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Орлу. Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является Валентин Липовецкий. В мае 2024 года решением арбитражного суда Орловской области он был привлечен к административной ответственности по части 5.1 статьи 14.13 КоАП РФ в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев.

Однако в июле 2024 года налоговики провели проверку и установили, что компания не применила последствий принятого решения, то есть не расторгла трудовой договор с дисквалифицированным начальником. Последний, вероятно, должен был расторгнуть договор сам с собой. Как бы то ни было, но был составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, постановлением мирового суда руководитель компании был оштрафован на 5000 рублей по части 1 статьи 14.23 КоАП РФ.

«Судебным решением о дисквалификации устанавливается обязанность для юридического лица по прекращению с дисквалифицированным лицом договора (контракта) на управление юридическим лицом. Решение о назначении административного наказания в виде дисквалификации считается приведенным в исполнение с момента его вступления в законную силу», – отмечено в решении суда.

Срок дисквалификации начал отчитываться в конце мая 2024 года, срок ее завершения – конец ноября 2024 года. Поскольку директор продолжал работать, было заведено административное дело. Арбитражный суд, оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, счел, что требование налоговиков подлежит удовлетворению. Он постановил привлечь общество с ограниченной ответственностью «Федеральный оператор недвижимости» к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»