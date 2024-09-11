Сотни орловских соцобъектов обеспечат интернетом

Обеспечение доступа к интернету предусмотрено региональной программой.

Правительство региона внесло изменения в паспорт государственной программы «Развитие информационного общества на территории Орловской области». Она была принята в 2019 году. Обзор поправок провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Так, скорректированы цели на 2024 год. К ним дополнительно отнесено количество социально значимых объектов, получающих услуги широкополосного доступа к интернету, – таковых по итогам 2024 года должно насчитываться 590 единиц.

«Также скорректирован комплекс процессных мероприятий «Выполнение бюджетным учреждением Орловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» государственного задания», – отмечают аналитики. – Из числа информационных систем обеспечения специальной деятельности исключена единая автоматизированная информационная система обеспечения предоставления мер социальной поддержки населению Орловской области (ЕАИС СПН)».

Ресурсное обеспечение реализации указанной государственной программы предусмотрено за счет средств областного бюджета. Она предусматривает достижение нескольких десятков целевых показателей, в том числе: обеспечение органов исполнительной государственной власти современной материально-технической базой в области информационных и телекоммуникационных технологий; обеспечение высокого уровня информационной безопасности; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания граждан; функционирование аккредитованного удостоверяющего центра Орловской области.

Также программой предусмотрено повышение качества предоставляемых государственных услуг и качества образования, модернизация работы учреждений культуры и архивного дела, расширение доступа к музейным фондам, укрепление материально-технической базы детских школ искусств, повышение эффективности государственного управления, увеличение числа публичных центров правовой информации на территории Орловской области, увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории региона, и так далее.

«Итоговым результатом реализации государственной программы станет наличие широкого спектра возможностей использования информационных технологий в производственных, научных, образовательных и социальных целях. Эти возможности будут доступны для любого гражданина вне зависимости от его возраста, состояния здоровья, места проживания и любых других характеристик», – следует из паспорта программы.

ИА «Орелград»