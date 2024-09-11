Орловским охотникам разрешили застрелить 10 кабанов

Такое решение приняли в областном правительстве.

Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Сергей Гнеушев. Документ опубликован на официальном портале области.

Приказ касается регулировании численности охотничьих ресурсов. Охотникам разрешается добыча 10 особей кабана (любого пола и возраста) с помощью огнестрельного оружия в период до 6 октября текущего года.

Решение принято в связи с угрозой распространения опасного заболевания животных – африканской чумы свиней. Употреблять добычу “в дело” можно только после получения отрицательного результата на АЧС.

Отметим, что при этом запрещается добыча загоном и нагоном, с применением собак охотничьих пород (за исключением добора раненых кабанов). Кроме того, охотиться на них можно не везде, а лишь в определённых местах.

ИА “Орелград”