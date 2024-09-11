Над Орловской областью сбиты два беспилотника

11.9.2024 | 8:42 Новости, Происшествия

Всего за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БпЛА.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Два аппарата самолетного типа сбиты над территорией Орловской области, по одному – над Белгородской и Курской, сообщает Минобороны России.

Накануне, прокуратура региона сообщила, что контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотного летательного аппарата. Для оказания орловцам правовой помощи открыта горячая линия. По вопросам защиты прав и оказания помощи следует звонить по номеру 8-903-637-14-95.

ИА “Орелград”


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