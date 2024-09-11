Над Орловской областью сбиты два беспилотника

Всего за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БпЛА.

Два аппарата самолетного типа сбиты над территорией Орловской области, по одному – над Белгородской и Курской, сообщает Минобороны России.

Накануне, прокуратура региона сообщила, что контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотного летательного аппарата. Для оказания орловцам правовой помощи открыта горячая линия. По вопросам защиты прав и оказания помощи следует звонить по номеру 8-903-637-14-95.

ИА “Орелград”