На Орловщине явку на выборах оценили в 63%

Такие итоговые цифры назвала глава областного избиркома Лидия Пиняева.

“Явка избирателей на дополнительных выборах депутатов местных советов превысила 63 процента”, – написала она в соцсетях.

Дополнительные выборы проходили с 6 по 8 сентября включительно. В ходе 12 кампаний замещено 14 депутатских мандатов в органах местного самоуправления.

В 10 районах Орловской области смогли проголосовать 2568 избирателей. В организации и проведении выборов участвовали 136 членов участковых и 90 членов территориальных избирательных комиссий.

ИА “Орелград”