На Орловщине явку на выборах оценили в 63%

11.9.2024 | 11:10 Новости, Политика

Такие итоговые цифры назвала глава областного избиркома Лидия Пиняева.

Фото: Избирком Орловской области

“Явка избирателей на дополнительных выборах депутатов местных советов превысила 63 процента”, – написала она в соцсетях.

Дополнительные выборы проходили с 6 по 8 сентября включительно. В ходе 12 кампаний замещено 14 депутатских мандатов в органах местного самоуправления.

В 10 районах Орловской области смогли проголосовать 2568 избирателей. В организации и проведении выборов участвовали 136 членов участковых и 90 членов территориальных избирательных комиссий.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования