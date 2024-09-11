В Орле три детсада и школа остались без горячей воды

Также её отключили в 70 жилых домах.

Предоставление услуги прекратилось сегодня утром и возобновится завтра в 8 часов. Причиой тому является ремонт на теплосетях, расположенных на Планерной, 31. Об этом рассказали в “Орёлгортеплоэнерго”.

Горячее водоснабжение ограничено в детских садах №10, №41 и №61, а также в школе №6.

Кроме того, услуга временно не предоставляется жителям следующих домов:

Авиационная, 7, корпус 2;

Комсомольская, 300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 322, 322-А, 324, 326, 328, 332, 332-А, 334, 338, 340, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 400, 402, 404 и 406;

Кромская, 3, 5, 7;

Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

ИА “Орелград”