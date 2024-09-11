В орловской колонии сыграли свадьбу

11.9.2024 | 11:22 Новости, Общество

Регистрация брака прошла в соответствии с традициями.

Фото: УФСИН по Орловской области

В Орловской области в стенах исправительной колонии №5 общего режима, расположенной в поселке Нарышкино, прошла церемония регистрации брака. Подробности сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России. Узами брака под звуки марша Мендельсона были скреплены осужденный по имени Дмитрий и его избранница Надежда. На церемонии присутствовали не только сотрудники исправительного учреждения, но и родственники молодоженов. А саму церемонию провела представитель Межрайонного отдела ЗАГС № 1 Управления ЗАГС Орловской области.

«Регистрация брака прошла в соответствии с традициями: торжественные слова регистратора, красиво украшенный зал клуба, свадебный букет, белое платье у невесты и строгий костюм у жениха, первый танец молодых, – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Как и положено, в знак любви и верности молодожены обменялись кольцами и супружескими поцелуями. В завершение мероприятия они получили свой первый семейный документ – свидетельство о заключении брака».

В качестве свадебного подарка администрация исправительной колонии предоставила молодоженам длительное свидание. В УФСИН подчеркнули, что «создание семьи положительно влияет на осужденных, так как помогает в восстановлении и укреплении социально-полезных связей, побуждает к переосмыслению своего образа жизни до осуждения, способствует ресоциализации и успешной адаптации после освобождения из мест лишения свобод».

К слову, по данным официальной статистики, в январе-июне 2024 года в Орловской области в целом было заключено 1475 браков, годом ранее за такой же период времени было заключено 1547 браков. Тревожной тенденцией является то, что в этом году на каждую тысячу заключенных браков в регионе приходится в среднем 995 разводов. Это больше показателя 2023 года, когда на каждую тысячу браков приходилось 988 разводов.

ИА «Орелград»


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