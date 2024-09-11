В Орловской области осудили вымогателя

Злоумышленник отправится в колонию строгого режима.

Приговор вынес Малоархангельский районный суд. Уголовное дело было возбуждено в отношении 39-летнего местного жителя по «в» и «г» части 2 статьи 163 УК РФ.

В октябре 2023 года мужчина вымогал у своего знакомого 100 тысяч рублей, угрожая применить насилие и убить его близкую женщину и отца. Поскольку у жертвы не было необходимой суммы, вымогатель забрал автомобиль, оценив его в 50 тысяч рублей. Оставшуюся часть денег ожидал позже. При этом угрозы близким потерпевшего не снимались.

Через несколько дней от действий мужчины пострадал ещё один человек. Вымогатель угрожал ему физической расправой и требовал полмиллиона рублей. Потерпевший, опасаясь за жизнь, передал 18 400 рублей.

Оба эпизода сопровождались состоянием опьянения злоумышленника.

Учитывая позицию государственного обвинения, суд приговорил вымогателя к пяти с половиной годам лишения свободы, сообщает прокуратура Орловской области. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

ИА “Орелград”