Орловцы участвуют во всероссийской вахте памяти

«Ржевский рубеж. Калининский фронт» – проходит в Тверской области.

Открытие вахты памяти состоялось на Ржевском мемориале Советскому солдату. Более 200 сотрудников Федеральной службы судебных приставов из 60 регионов страны примут участие в масштабных поисковых работах. Среди них отряд «Память» УФССП России по Орловской области.

Поисковые работы будут проходить к северу от Ржева, в районе населённых пунктов Победа, Полунино, Дешёвки, Глебово.

Всероссийское поисковое движение в ФССП развивается с 2010 года. Ранее вахты памяти проводились в Калуге, Брянске, Орле, Карелии, Курске, Керчи, Волгограде. Поисковый отряд Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области был создан в 2012 году. Уже более десяти лет сотрудники Службы, члены их семей, во взаимодействии с другими объединениями поисковиков, устанавливают местонахождение и перезахоранивают бойцов Красной армии, пропавших без вести в период Великой Отечественной войны.

ИА “Орелград”