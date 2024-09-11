В Орле разыскивают женщину в розовых сланцах

Любовь Тютяева исчезла более недели назад.

В последний раз ее видели в Орле 1 сентября. Далее о местонахождении ничего не известно. Женщине 46 лет. Рост около 158 сантиметров. Она худощавого телосложения. Волосы русые, короткая стрижка. Глаза зеленого цвета.

В момент пропажи была одета в синее платье, черные лосины, на ногах розовые сланцы.

Поисковый отряд “ЛизаАлерт” в Орловской области просит звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, если есть информация о местонахождении пропавшей Любови Тютяевой. Также нужна помощь добровольцев. Подробнее уточняйте в соцсетях поискового отряда.

ИА “Орелград”