Завтра в Орле приставы проведут приём для участников СВО

Также пообщаться с сотрудниками УФССП смогут члены семей бойцов.

Задать свой вопрос можно будет с 8 до 20 часов. Приём граждан пройдёт во всех отделениях Службы Судебных Приставов по региону.

Кроме того, с 11 до 13 часов приставы будут ждать воинов и их родных в фонде «Защитники Отечества» (Степана Разина, 3) и в семейном МФЦ (Комсомольская, 102-А).

Предварительная запись не требуется. Однако при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее стало известно, что главный орловский пристав передал на СВО личное оружие.

ИА «Орелград»