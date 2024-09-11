Завтра в Орле приставы проведут приём для участников СВО

11.9.2024 | 14:03 Новости, СВО

Также пообщаться с сотрудниками УФССП смогут члены семей бойцов.

Фото: УФССП России по Орловской области

Задать свой вопрос можно будет с 8 до 20 часов. Приём граждан пройдёт во всех отделениях Службы Судебных Приставов по региону.

Кроме того, с 11 до 13 часов приставы будут ждать воинов и их родных в фонде «Защитники Отечества» (Степана Разина, 3) и в семейном МФЦ (Комсомольская, 102-А).

Предварительная запись не требуется. Однако при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее стало известно, что главный орловский пристав передал на СВО личное оружие.

ИА «Орелград»


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