Завтра в Орле приставы проведут приём для участников СВО

Также пообщаться с сотрудниками УФССП смогут члены семей бойцов.
Задать свой вопрос можно будет с 8 до 20 часов. Приём граждан пройдёт во всех отделениях Службы Судебных Приставов по региону.
Кроме того, с 11 до 13 часов приставы будут ждать воинов и их родных в фонде «Защитники Отечества» (Степана Разина, 3) и в семейном МФЦ (Комсомольская, 102-А).
Предварительная запись не требуется. Однако при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Ранее стало известно, что главный орловский пристав передал на СВО личное оружие.
ИА «Орелград»