Орловские школьники купили для СВО 50 метров трубы

Они сделали это на деньги, подаренные им на дни рождения.

Об этом в соцсетях рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

По его словам, 50 метров полиэтиленовой трубы приобрели Михаил Мельников и Арина Дёмина. Они учатся в гимназии №39 в девятом классе. Юные орловцы использовали для поддержки бойцов средства, подаренные им на дни рождения, а также подзаработали на сборе макулатуры.

Труба вошла в состав большого гуманитарного груза общим весом примерно в полторы тонны. Его сформировали в администрации Орла и направили в Старобельск (в Луганскую Народную Республику). Сейчас здесь проходит передовая фронта.

Бойцам привезут дизельный генератор, принтер и картриджи, ноутбук, сварочный аппарат, дрели и бензопилы, спальные мешки, одежду, средства гигиены, продукты и многое другое.

Активное участие в формировании груза приняли не только государственные органы, но и представители бизнеса, причём как крупного, так и мелкого.

ИА «Орелград»