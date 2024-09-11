В Орловской области улучшилась ситуация на рынке труда

Так считают специалисты «РИА Рейтинг».

Они опубликовали соответствующее исследование, проанализировав данные за 2023-й год (и сравнив их с цифрами годичной давности).

Для каждого региона рассчитали рейтинговый балл — на основе восьми показателей. Учитывались уровень оплаты, занятость и безработица, условия, а также ёмкость рынка труда.

В итоге Орловская область улучшила предыдущий результат на 5,65 балла и набрала 64,06. Это 46-й результат по стране (против 48-го в 2022-м).

В среднем по стране баллы поднялись на 5,15, практически во всех регионах. В лидерах — Москва, Петербург и Подмосковье, а также Татарстан и Башкирия. Замыкают список Ингушетия, Дагестан, Чечня и Тува.

ИА «Орелград»