В Орловской области улучшилась ситуация на рынке труда

11.9.2024 | 15:34 Новости, Экономика

Так считают специалисты «РИА Рейтинг».

Фото: ИА «Орелград»

Они опубликовали соответствующее исследование, проанализировав данные за 2023-й год (и сравнив их с цифрами годичной давности).

Для каждого региона рассчитали рейтинговый балл — на основе восьми показателей. Учитывались уровень оплаты, занятость и безработица, условия, а также ёмкость рынка труда.

В итоге Орловская область улучшила предыдущий результат на 5,65 балла и набрала 64,06. Это 46-й результат по стране (против 48-го в 2022-м).

В среднем по стране баллы поднялись на 5,15, практически во всех регионах. В лидерах — Москва, Петербург и Подмосковье, а также Татарстан и Башкирия. Замыкают список Ингушетия, Дагестан, Чечня и Тува.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования