ТТП Орла выпустило на линию первый троллейбус из Петербурга

11.9.2024 | 15:45 Новости, Транспорт

Сегодня он впервые выехал из депо.

Троллейбус обслуживает маршрут №1 («Автовокзал – «Санаторий «Лесной»»). Об этом рассказали в администрации Орла.

Напомним, пять таких транспортных средств прибыли из северной столицы в областной центр этим летом. Современные низкопольные троллейбусы «Авангард» произведены на вологодском предприятии «Транс-Альфа Электро». Строго говоря, это гибрид троллейбуса и электробуса, способный вместить 86 человек.

Модель отличается, в том числе, 12-метровым кузовом с большой площадью остекления. Также в салоне установлены четыре электроотопителя.

Транспорт доверили орловчанке по имени Жанна с 20-летним профессиональным опытом водителя.

ИА «Орелград»


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