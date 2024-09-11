В Орловской области могут усилить меры безопасности

11.9.2024 | 16:44 Закон и порядок, Новости, СВО

В частности, это касается организации проверок автотранспорта, въезжающего на территорию региона.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом говорили на сегодняшнем заседании Оперативного штаба Орловской области.

Встречу с руководителями отделений ведомств и служб, причастных к теме безопасности, провёл губернатор Андрей Клычков. Штаб “рассмотрел ряд планов и решений по дополнительному усилению мер безопасности и контроля на территории региона, включая проведение проверок автотранспорта, въезжающего на территорию области”, – сообщили в пресс-службе губернатора.

Также Клычков отметил регулярный характер отправок новых партий орловских контрактников на военную службу. “Налажена соответствующая информационная кампания”, – отметил он.

Ранее стало известно, что двое школьников из Орла купили для бойцов СВО 50 метров трубы. Также в Службе Судебных Приставов сообщили, что завтра во всех отделениях орловского Управления пройдёт приём для участников спецоперации, а также для членов их семей.

ИА “Орелград”


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