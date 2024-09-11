За помощь в заключении военных контрактов будут платить вдвое больше

Средства по-прежнему будут выделять из областного бюджета.

Правительство Орловской области внесло изменения в правила предоставления из областного бюджета муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов. Речь идет о предоставлении на местах дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, оказавшим содействие в заключении гражданином Российской Федерации контракта о прохождении военной службы.

Правила были утверждены в 2023 году. Изначально помощь в заключении военного контракта была оценена в 5000 рублей за каждый такой контракт. Теперь размер выплат увеличен вдвое – до 10 тысяч рублей за каждый контракт. Деньги помощникам выплачивают муниципалитеты, но область готова компенсировать местным бюджетам такие расходы. Основным условием перечисления таких трансфертов является наличие муниципального правового акта, устанавливающего порядок выплаты вознаграждения за содействие в заключении контракта о прохождении военной службы.

Как уже рассказывал «Орелград», совсем недавно такой акт приняли в городе Ливны. Трансферты до муниципалитетов доводятся через областной департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Они имеют строго целевое назначение, тратить на иные нужды их нельзя. Распределение межбюджетных трансфертов утверждается правительством Орловской области. Критерием отбора является наличие расходов бюджета муниципального образования на предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, оказавшим содействие в заключении контракта.

То есть, муниципалитет платит помощникам, а область компенсирует ему эти расходы. Главы муниципальных образований должны сами подавать заявки в область о предоставлении иного межбюджетного трансферта, приложив реестр граждан, оказавших содействие в заключении военного контракта, и граждан, которые заключили контракт. Контроль за целевым использованием указанных трансфертов также возложен на департамент социальной защиты.

Тем временем вступили в силу поправки, внесенные депутатами Орловского облсовета в Закон Орловской области «О дополнительных мерах по социальной поддержке участников вооруженных конфликтов, ставших инвалидами вследствие военной травмы или вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания». В частности, расширен перечень граждан, относящихся к категории «участники вооруженных конфликтов».

В него включены граждане РФ, имеющие место жительства на территории Орловской области, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных в результате выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ в ходе вооруженной провокации. Иными словами, поправка, прежде всего, касается тех, кто противостоит ВСУ в приграничных регионах.

ИА «Орелград»