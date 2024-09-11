В Орле в многоэтажке 15 лет течёт крыша

11.9.2024 | 11:53 ЖКХ, Новости

«Народный фронт» попытается сдвинуть проблему с мёртвой точки.

Фото: ОНФ в Орловской области

В региональный штаб ОНФ обратились жильцы дома по Рощинской, 9. Орловцы страдают от последствий протечки на крыше уже около 15 лет.

Однако если в предыдущие годы в квартиры попадали отдельные капли, то с 2022-го года их просто заливает. Пока что коммунальное бедствие затронуло 12 квартир. Жильцам пришлось самостоятельно заменить проводку, чтобы избежать возможных замыканий.

Обращения в жилинспекцию и прокуратуру не принесли ощутимых результатов. Администрация города включила дом в список на капитальный ремонт, однако сроки постоянно сдвигаются. Сейчас он 50-й в очереди на следующий год.

При этом управляющая компания отказывается делать даже латочный ремонт. Пока что ОНФ направил обращения в УК и правительство Орловской области.

Согласно открытым источникам, за содержание дома отвечает орловское «ЖЭУ №26».

ИА «Орелград»


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