Ливенскому музею купили программу почти за 3 миллиона рублей

В учреждении считают, что она значительно облегчит работу.

Как сообщает администрация города Ливны, для городского краеведческого музея приобретена современная версия специализированной компьютерной программы КАМИС. Покупка оказалась не из дешевых, но очень полезной, как говорят специалисты. В мэрии пояснили, что в этом году в рамках национального проекта «Культура» Ливенскому краеведческому музею из федерального и областного бюджетов было выделено более 2,6 миллиона рублей. Средства были предназначены на техническое оснащение музея. Из городского бюджета власти в порядке софинансирования добавили еще более 290 тысяч рублей. На эти средства и была приобретена программа.

«Программа КАМИС реализует в единой логике все учетные операции, позволяет автоматизировать подготовку документов, хранить и готовить к публикации данные о музейных предметах и их изображения, вести быстрый поиск по любым атрибутам и их сочетаниям, выпускать на печать различные виды документов, списков, каталогов, а также создавать электронные интерактивные публикации и интернет-приложения», – следует из пояснения администрации города Ливны.

«Самая актуальная на сегодняшний день функция КАМИС – передача данных о музейных предметах в Государственный каталог Музейного фонда РФ и занесение в КАМИС полученной из него информации. В связи с новыми требованиями Госкаталога очень хорошо, что в КАМИС есть операция массовой загрузки изображений. Мы можем быстро загружать в систему значительные объемы», – пояснил главный хранитель МБУ «Ливенский краеведческий музей» Максим Кульбачный.

Специалисты также отмечают, что работа с новой системой позволит значительно облегчить и ускорить труд по оцифровке музейных меморий. В соответствии с требованиями действующего законодательства, музейные предметы должны быть не только описаны и поставлены на государственный учет, но и отсканированы либо сфотографированы. Такая работа проводится в Ливенском музее на постоянной основе. До сих пор в год удавалось описывать около 500 музейных предметов, а новая версия программы позволит описывать до 1000 предметов в год.

К слову, в прошлом году Ливенскому музею исполнилось 105 лет. К этой дате его хорошо подготовили – в 2022 году в рамках национального проекта «Культура» в здании был проведен капитальный ремонт, отремонтирована кровля, фасад, фойе, входная группа, лестничные марши, выставочный зал и картинная галерея. Полностью была переделана система водоотведения, заменена система отопления. Музей был оснащен надежными охранной, пожарной и тревожной сигнализации.

Фонды Ливенского краеведческого музея насчитывают около 12 тысяч единиц хранения. Помимо выставочной и издательской работы в учреждении ведется и научно-фондовая работа. Заключается она в формировании и развитии музейного собрания, обеспечении сохранности музейных ценностей и создании условий для их широкого общественного использования.

ИА «Орелград»