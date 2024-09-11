В Орле выявили подпольные салоны азартных игр

Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, незаконные заведения действовали на 3-й Курской улице и в Рыночном переулке. Фигурантами дела стали четверо жителей города. Все они проходят по соответствующей статье УК (171.2, часть 3).

Заведения были хорошо законспирированы. Они маскировались под букмекерские конторы. Члены преступной группы также соблюдали строгую конспирацию.

По текущим данным, салоны работали с мая 2022-го года и по июнь текущего. В заведениях изъяли игровое оборудование, документы, денежные средства (около 260 тысяч рублей). Пока что подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Преступную деятельность удалось пресечь сотрудникам орловской полиции при поддержке Управлений ФСБ и Росгвардии. Делом занимается Следственный комитет.

ИА «Орелград»