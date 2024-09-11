В соцсетях сообщили о новом деле Лежнева

11.9.2024 | 17:59 Важное, Криминал, Новости, СВО

Советник орловского губернатора мог мошенничать с командировками на СВО.

Фото: Андрей Клычков

Об этом в своём телеграм-канале рассказала журналистка, экс-депутат областного совета Валентина Остроушко.

По её словам, Лежневу вменяют статью «мошенничество». Причём — в связи с его командировками в зону спецоперации.

«300 тысяч госсредств, использованных не по закону: он выезжал из Белгорода в прифронтовую зону на 2 часа, а оформлял на 2 недели, к примеру», – написала журналистка. Остроушко утверждает, что такими схемами пользовался не только советник Клычкова.

Это уже четвёртое дело, возбуждённое в отношении Лежнева. Ранее его обвинили в причастности к хищению средств, выделенных на ремонт мостов, а также к сомнительной закупке томографа для областной больницы. Кроме того, ему вменяют создание преступного сообщества.

ИА «Орелград»


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