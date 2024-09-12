Претендентам на мэрские должности увеличили срок

Поправки в правила формирования кадрового резерва внес губернатор.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в действующий с 2023 года «Порядок формирования, ведения и подготовки резерва кандидатов на должность главы муниципального образования Орловской области». Важных новшеств всего два. Первое – кандидатам на включение в резерв добавили время для сбора и подачи необходимых документов. Раньше на это отводилось 15 рабочих дней со дня размещения объявления о приеме документов об участии в отборе, а теперь срок увеличен до 25 рабочих дней.

Второе важное новшество: губернатор расширил формы проведения работы с гражданами, состоящими в резерве. Отныне будет дополнительно использоваться такая форма работы, как обучение по программам повышения квалификации. Другие формы: самостоятельная теоретическая подготовка кандидатов, их участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, мастер-классах и стратегических сессиях, а также в мероприятиях, проводимых органами государственной власти Орловской области, государственными и муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления.

Обновленный порядок регулирует отношения, связанные с формированием, ведением и подготовкой резерва кандидатов на должность главы муниципального образования. Поправки внесены «в целях своевременного выдвижения кандидатур». Резерв представляет собой сформированную группу граждан РФ, обладающих необходимыми профессионально-деловыми, личностными и морально-этическими качествами для избрания на должность главы муниципального образования. Словом, речь идет о резервистах, обладающих наиболее высоким управленческим потенциалом.

Как следует из постановления губернатора, формирование, ведение и подготовка резерва основаны на принципах законности, доступности информации о резерве, добровольности включения в резерв, единства основных требований, предъявляемых к кандидатам на включение в резерв, и объективности оценки кандидатов на включение в резерв. Причем наличие резерва официально не является препятствием для выдвижения на должность главы тех граждан, которые в резерв не включены.

Выдвижение на включение в резерв осуществляется по представлению органов государственной власти Орловской области, органов местного самоуправления, региональной Общественной палаты и Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области». К кандидатам предъявляется ряд требований, в том числе: наличие гражданства Российской Федерации, наличие высшего профессионального образования, владение государственным языком РФ и отсутствие ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

ИА «Орелград»