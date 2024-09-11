Участник орловской «Бригады Катукова» погиб на СВО

Об этом рассказал командир дружины Денис Орлов.

Руководитель «Бригады» озвучил эту информацию в интервью «Радио России. Орёл». Известно, что боец ушёл из жизни в этом году. Его звали Алексеем.

Орловец являлся военным инженером. На спецоперации он провёл несколько месяцев. Мужчина выполнял важную работу — минировал участки фронта.

«На этих минах подорвались БМП «Брэдли», танк и пехота противника… Он был представлен к медалям «За отвагу», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «За храбрость» второй степени», – рассказал Орлов.

Всего на данный момент в СВО приняли участие 30 орловских дружинников из «Бригады Катукова». Четверо из них удостоены Ордена Мужества. Многие бойцы продолжают выполнять задания в зоне спецоперации.

ИА «Орелград»