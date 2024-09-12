Из Орловской области в Курскую передали более сотни огнетушителей

12.9.2024 | 13:22 Новости, Общество, СВО

Запрос пришел от реготделения «Союза десанта и специальных подразделений».

Гуманитарный груз сформировали ПАО «СЗ «Орелстрой» совместно с благотворительным фондом «Созидание».  Помощь оказана военнослужащим, защищающим границы в Курской области.

Адресно доставили 140 огнетушителей для ликвидации очагов возгорания, рассказала руководитель фонда Екатерина Сачкова. По ее словам,  всегда стараются оперативно откликаться на запросы и передавать помощь прямо в руки.

«Наша задача – обеспечить надёжный тыл, а задача наших защитников – скорее вернуться домой с Победой!»

Гуманитарную помощь в зону СВО доставила Орловская областная общественная организация «Союз десанта и специальных подразделений».

ИА “Орелград”


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