Из Орловской области в Курскую передали более сотни огнетушителей

Запрос пришел от реготделения «Союза десанта и специальных подразделений».

Гуманитарный груз сформировали ПАО «СЗ «Орелстрой» совместно с благотворительным фондом «Созидание». Помощь оказана военнослужащим, защищающим границы в Курской области.

Адресно доставили 140 огнетушителей для ликвидации очагов возгорания, рассказала руководитель фонда Екатерина Сачкова. По ее словам, всегда стараются оперативно откликаться на запросы и передавать помощь прямо в руки.

«Наша задача – обеспечить надёжный тыл, а задача наших защитников – скорее вернуться домой с Победой!»

Гуманитарную помощь в зону СВО доставила Орловская областная общественная организация «Союз десанта и специальных подразделений».

ИА “Орелград”