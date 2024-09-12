В Болхове 350 метров водопрода оказались бесхозными

12.9.2024 | 13:19 ЖКХ, Новости

Нарушение выявила прокуратура.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Надзорное ведомство проверило соблюдение законов, регулирующих порядок использования муниципального имущества.

Выяснилось, что на территории Болхова расположен водопровод, который фактически является бесхозным. 350 метров важнейшей сети не состояли на балансе ни у каких учреждений и организаций.

При этом органы местного самоуправления не предпринимали меры по исправлению ситуации и оформлению объекта в муниципальную собственность. В связи с этим прокурор направил иск в суд.

В итоге администрацию города обязали признать водопровод бесхозным и решить данную проблему.

ИА «Орелград»


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