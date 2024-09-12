В Болхове 350 метров водопрода оказались бесхозными

Нарушение выявила прокуратура.

Надзорное ведомство проверило соблюдение законов, регулирующих порядок использования муниципального имущества.

Выяснилось, что на территории Болхова расположен водопровод, который фактически является бесхозным. 350 метров важнейшей сети не состояли на балансе ни у каких учреждений и организаций.

При этом органы местного самоуправления не предпринимали меры по исправлению ситуации и оформлению объекта в муниципальную собственность. В связи с этим прокурор направил иск в суд.

В итоге администрацию города обязали признать водопровод бесхозным и решить данную проблему.

ИА «Орелград»