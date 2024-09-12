Орловская прокуратура проверит ДТП с рейсовым автобусом

12.9.2024 | 13:55 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Авария произошла сегодня.

Фото: УМВД по Орловской области

Такое поручение дал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Надзорное ведомство установит, соблюдались ли на маршруте законы по организации пассажирских перевозок, а также по безопасности дорожного движения. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – указали в ведомстве.

Автобус, который ехал из Орла в Красную Зарю, перевернулся сегодня утром. Внутри находились двое пассажиров.

Известно, что водителю было 45 лет. По предварительным данным, пока за медицинской помощью никто из троих участников ДТП не обращался.

ИА «Орелград»


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