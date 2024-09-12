Орёл получил от “федералов” около 605 миллионов рублей

12.9.2024 | 10:48 Новости, Экономика

Средства пойдут на погашение кредиторской задолженности. 

Фото: ИА “Орелград”

Об этом стало известно на сегодняшнем внеочередном заседании городского совета. Информацию сообщил портал “Орловские новости”.

Дотацию выделило правительство России. Её точный размер – 605 миллионов 279 тысяч рублей.

Из этой суммы около 525 миллионов потратят непосредственно на погашение кредиторской задолженности. Остальное – на выплаты по судебным искам.

Ожидается, что благодаря дотации будут разблокированы счета образовательных учреждений города.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования