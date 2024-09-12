Орёл получил от “федералов” около 605 миллионов рублей

Средства пойдут на погашение кредиторской задолженности.

Об этом стало известно на сегодняшнем внеочередном заседании городского совета. Информацию сообщил портал “Орловские новости”.

Дотацию выделило правительство России. Её точный размер – 605 миллионов 279 тысяч рублей.

Из этой суммы около 525 миллионов потратят непосредственно на погашение кредиторской задолженности. Остальное – на выплаты по судебным искам.

Ожидается, что благодаря дотации будут разблокированы счета образовательных учреждений города.

ИА “Орелград”