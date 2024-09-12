В обладминистрации заявили об устранении ЧП на водопроводе

Часть жителей Орла осталась без горячей и холодной воды.

Об этом стало известно из комментариев к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова в социальных сетях. Об отсутствии водоснабжения (примерно на 20 часов 11-го сентября) заявили жители Комсомольской улицы, 909-го квартала, Наугорского шоссе.

Сегодня утром им ответили с официального аккаунта Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.

Там признали факт аварийной ситуации и отключения воды (у потребителей из Советского и Заводского районов Орла).

«Централизованное водоснабжение восстановлено… Во избежании гидроударов вчера и сегодня ночью поэтапно подача холодной и горячей воды возобновлена», – заявили в департаменте.

ИА «Орeлград»