В обладминистрации заявили об устранении ЧП на водопроводе

12.9.2024 | 11:01 ЖКХ, Новости, Происшествия

Часть жителей Орла осталась без горячей и холодной воды.

Фото: ИА «Орeлград»

Об этом стало известно из комментариев к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова в социальных сетях. Об отсутствии водоснабжения (примерно на 20 часов 11-го сентября) заявили жители Комсомольской улицы, 909-го квартала, Наугорского шоссе.

Сегодня утром им ответили с официального аккаунта Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.

Там признали факт аварийной ситуации и отключения воды (у потребителей из Советского и Заводского районов Орла).

«Централизованное водоснабжение восстановлено… Во избежании гидроударов вчера и сегодня ночью поэтапно подача холодной и горячей воды возобновлена», – заявили в департаменте.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орeлград»


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