На Орловщине перевернулся рейсовый автобус

ПАЗ ехал из Орла в Красную Зарю.

ДТП произошло сегодня утром в 6 часов 30 минут. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Автобус двигался по трассе “Орёл-Ефремов”. Авария случилась на 20-м километре. Водитель съехал с дороги. Затем маршрутка перевернулась.

В салоне находились двое пассажиров. Они сами выбрались наружу и покинули место ДТП на других транспортных средствах. Пока что водитель автобуса тоже не обращался за медпомощью.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.

ИА “Орелград”