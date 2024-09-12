На Орловщине перевернулся рейсовый автобус

12.9.2024 | 10:40 Важное, Новости, Происшествия

ПАЗ ехал из Орла в Красную Зарю.

Фото: УМВД России по Орловской области

ДТП произошло сегодня утром в 6 часов 30 минут. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Автобус двигался по трассе “Орёл-Ефремов”. Авария случилась на 20-м километре. Водитель съехал с дороги. Затем маршрутка перевернулась.

В салоне находились двое пассажиров. Они сами выбрались наружу и покинули место ДТП на других транспортных средствах. Пока что водитель автобуса тоже не обращался за медпомощью.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.

ИА “Орелград”


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