Педагогам-методистам установили доплату к зарплате

Вступило в силу решение Орловского городского Совета народных депутатов.

В Орле вступили в силу сразу три однотипных решения Орловского городского Совета народных депутатов, принятые на прошедшей сессии. Парламентарии внесли изменения в примерные положении об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, дошкольного образования и общеобразовательных учреждений города Орла. Обзор поправок провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс

Так, с 1 сентября 2024 года установлена доплата к заработной в размере 2000 рублей в месяц педагогическим работникам, имеющим квалификационные категории «педагог-методист» и «педагог-наставник». Она положена при условии «выполнения ими не входящей в должностные обязанности по занимаемой в организации должности дополнительной деятельности, направленной на совершенствование методической деятельности или наставничества непосредственно в образовательной организации».

Кроме того, для учреждений дополнительного образования скорректированы показатели отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей и руководящих работников. В частности, исключены положения, согласно которым при отнесении учреждения к группе по оплате труда учитывалось наличие в однопрофильной организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности групп базового уровня и групп углубленного уровня.

Для учреждений дошкольного образования введено предельно допустимое соотношение зарплат. Так, объем средств на оплату ставок заработной платы работников из числа административного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала не должен превышать 30 процентов объема средств на оплату ставок заработной платы всех работников детсада. Для школ уточнено, что группа по оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений города Орла определяется также после окончания процедуры реорганизации школ.

ИА «Орелград»