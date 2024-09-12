Орловским осужденным устроили психологический тренинг

Они приняли участие во Всероссийской акции «Жизнь».

Как пояснили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, всероссийская акция «Жизнь» проводится ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Она направлена на профилактику аутоагрессивного поведения у осужденных, а основная цель мероприятия – формирование у осужденных твердых жизненных позиций и позитивного взгляда на преодоление трудностей. В ведомстве говорят, что проведение подобных мероприятий помогает осужденным по-иному взглянуть на собственные проблемы и тревоги, побуждает к поиску конструктивных способов при решении сложных жизненных ситуаций.

«В рамках проведения акции сотрудниками психологических лабораторий учреждений подготовлен целый комплекс информационно-просветительских и психокоррекционных мероприятий: лекции, беседы, тренинги, дискуссии, групповые занятия, просмотр тематических видеороликов. Кроме того, в библиотеках учреждений были организованы выставки стенгазет и плакатов, подготовленных самими осужденными», – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФСИН.

Тем временем профилактическое занятие было проведено и с сотрудниками режимного учреждения. За парты сели сотрудники исправительной колонии №6, расположенной в Кромском районе. Им прочитали лекцию на тему «Профилактика дорожно-транспортных происшествий». Занятие с личным составом провели начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД по Кромскому району Олег Кочеров и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Дмитрий Судейко. Особое внимание они уделили вопросам административной и уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

«В ходе встречи они рассказали сотрудникам уголовно-исполнительной системы о наиболее распространенных причинах совершения дорожно-транспортных происшествий и их последствиях, условиях использования транспортных средств мощностью более 250 Ватт, разъяснили порядок замены водительского удостоверения и напомнили правила государственной регистрации личного и служебного автотранспорта», – пояснили в УФСИН.

ИА «Орелград»