В Орле экс-полицейского оштрафовали за покушение на мошенничество

12.9.2024 | 11:52 Закон и порядок, Новости

Дело рассматривал Железнодорожный районный суд.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Подробности рассказали в Следственном комитете России по Орловской области. Преступление произошло 24 апреля текущего года. Полицейский взял у некой орловчанки 30 тысяч рублей. В обмен на это он пообещал женщине посодействовать в принятии нужного решения по материалам доследственной проверки.

Однако орловчанка действовала не сама по себе, а в рамках оперативного мероприятия. В итоге на тот момент действующего сотрудника МВД задержали с поличным. Впоследствии его уволили из органов внутренних дел.

На момент совершения преступления данный орловец хоть и числился на службе, но был отстранён от исполнения своих обязанностей (в связи с приказом городского Управления МВД). Поэтому по факту он не мог помочь своей «клиентке» и просто ввёл её в заблуждение.

Суд оштрафовал мужчину на 200 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ на два ближайших года.

Уголовное дело возбуждалось по материалам оперативной и розыскной деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»


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