На Орловщине думают над приложением для борьбы с БПЛА

Оно позволит дополнительно информировать орловцев о вражеских атаках.

Об этом стало известно во время последнего прямого эфира губернатора Андрея Клычкова.

Вопрос об оповещении населения об атаках вражеских ракет и дронов подняли в комментариях. Пользователю ответили от имени официального сообщества Орловской области “ВКонтакте”.

Представители властей рассказали, что на данный момент объявлять населению об угрозе ракетной атаки должны с помощью официальной системы оповещения (уличных сирен).

“Прорабатывается вопрос разработки системы дополнительного информирования жителей Орловской области об атаках БПЛА (мобильное приложение)”, – уточнили чиновники. Также в ответе упомянули о мобильном приложении МЧС России, где до пользователя доводят сведения об уже случившихся ЧС, а также об угрозе их возникновения.

Напомним, что ранее “Общероссийский народный фронт” запустил приложение, где сам пользователь может оперативно передать в Минобороны информацию о различных видах опасных объектов, включая БПЛА и ракеты.

ИА “Орелград”