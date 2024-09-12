Под Орлом реконструируют нефтепровод

Участок планируемых работ превентивно осмотрели археологи.

Проект реконструкции с заменой технологических трубопроводов двух объектов – «МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» и НПС «Верховье-1» – успешно прошел государственную историко-культурную экспертизу. Заказчиком выступила компания «Транснефть – Дружба», ранее заключившая договор с ООО НПО «Черноземье» на проведение археологической разведки. Детом экспедиция НПО «Черноземье» провела археологическое обследование земельных участков, по которым пролегают запланированные к замене технологические трубопроводы.

Научно-исследовательские археологические работы проводились на основании открытого листа, выданного Министерством культуры РФ. Целью исследования было получение информации о наличии, либо отсутствии объектов культурного наследия в границах указанных земельных участков.

Ближайший археологический памятник – селище Бобровка 14-17 веков нашей эры – расположен в 21,61 километра от участков проведения работ. А сами трубы, которые предстоит заменить, расположены в северной части Верховского муниципального района, на северо-западной окраине поселка Верховье.

Участки проведения работ по реконструкции – не смежные. Первый из них находится в 2,6 километра от урочища Апшовка, в непосредственной близости от территории НПС «Верховье». Полевой этап работ на нем начался с осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Затем был заложен разведочный шурф. Археологического материала и следов культурного слоя в нем не было выявлено.

Второй участок находится в 2,7 километрах от урочища Апшовка. Он также сначала был осмотрен визуально, после чего был заложен шурф. Поскольку и в данном случае археологи ничего ценного не нашли, экспертиза сочла возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных и других хозяйственных работ по реконструкции объектов с заменой технологических трубопроводов. Но работы должны быть немедленно прекращены в случае, если рабочие наткнутся на археологический памятник или артефакты.

ИА «Орелград»