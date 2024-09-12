В Орле «забраковали» рекламу заранее одобренного займа

Распространителю рекламы выдано предписание о прекращении нарушений.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы Орловской области рассмотрела дело, возбужденное в отношении индивидуального предпринимателя из Москвы. Дело было заведено по заявлению жителя Орла, который получил смс-сообщение следующего содержания: «Ваш заем одобрен на 31000 руб. под 0%!». Далее следовала гиперссылка на интернет-ресурс, где можно было оформить одобренный заем.

Антимонопольщики пришли к выводу, что данное смс-сообщение отвечало квалифицирующим признакам рекламы, так как содержало в себе предложение об оказании финансовой услуги и распространялось по сетям электросвязи. Кроме того, это была неперсонифицированная информация, направленная на продвижение определенного объекта рекламирования. Рекламой такие сообщения признаются даже в том случае, если они направляются по определенному адресному списку.

Сотрудники УФАС проследили цепочку и вышли на фирму, которая рассылала указанный рекламный спам по заказу столичного индивидуального предпринимателя. Важным моментом стало то, что орловец, получивший смс-сообщение, предварительного согласия на получение вышеуказанной рекламы посредством смс-рассылки предпринимателю не давал. Уже тем самым в действия бизнесмена были усмотрены признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона «О рекламе».

Кроме того, изученная реклама, как оказалось, нарушила еще несколько пунктов закона о рекламе. Например, в сообщении присутствовала информация о процентной ставке по займу, то есть 0 процентов, но отсутствовала обязательная информация о полной стоимости потребительского кредита. В соответствии с законом, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

«Отсутствие в рекламе полного перечня условий предоставления финансовой услуги, связанной с использованием займа под 0%, в том числе влияющих на сумму расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, а также диапазонов значений полной стоимости займа могло ввести потребителей в заблуждение относительно условий оказываемой услуги и полной стоимости займа», – следует из материалов дела.

Комиссия признала ИП рекламодателем, рекламораспространителем и рекламопроизводителем, нарушившим требования закона. Она решила выдать ИП предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе и передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Орловского УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд.

ИА «Орелград»