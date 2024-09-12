В Орле водителей выпускали в рейс без проверки у психиатра

Нарушение выявили сотрудники инспекции труда.

Государственная инспекция труда в Орловской области провела внеплановую проверку соблюдения трудового законодательства в организации, которой владеет индивидуальный предприниматель. Как пояснили в ведомстве, проверка была проведена в связи с ранее произошедшим несчастным случаем. В результате было выявлено нарушение государственных нормативных требований охраны труда.

Выразилось оно в допуске работников по должности «водитель автотранспортного средства» без документарного подтверждения психиатрического освидетельствования. По результатам проверки был составлен и вручен работодателю акт проверки. Выявленное нарушение было устранено в ходе контрольного надзорного мероприятия, добавили в ведомстве.

Ранее Государственная инспекция труда в Орловской области объяснила, почему травма в такси по пути на работу не является несчастным случаем на производстве. Объяснила на конкретном примере из судебной практики. Спор вышел между работником и работодателем. Последний доставлял своих сотрудников к мету работы из города служебным транспортом. Один из работников к месту сбора добирался на такси, которое попало в ДТП. Пассажир получил телесные повреждения и обратился в страховую компанию с заявлением о выплате.

Страховщики потребовали акт расследования несчастного случая на производстве, но работодатель отказался его составлять. По его мнению, расследование обстоятельств несчастного случая не нужно было проводить, так как травму работник получил не на производстве. Работник обратился в прокуратуру, которая сочла отказ работодателя незаконным и подала иск в суд. Дело оказалось непростым.

Так, первая инстанция поддержала работника и прокуратуру и обязала работодателя расследовать несчастный случай и оформить результаты в виде акта. Суд исходил из того, что работодатель требовал заблаговременной явки в офис для прохождения инструктажа до начала рабочей смены, то есть работник совершал действия в интересах работодателя и по его непосредственному указанию. Но вышестоящие судебные инстанции посчитали иначе.

«Доставка до места работы из города осуществлялась служебным транспортом ежедневно в 7 часов 30 минут, – следует из сообщения инспекции труда. – Работник знал о необходимости явиться к месту отправления транспорта в определенное время, при этом в выборе способов добраться до места отправления служебного транспорта он ограничен не был. Такси, на котором следовал работник, использовалось не по распоряжению работодателя и не по соглашению сторон трудового договора, что исключает квалификацию полученной травмы как несчастного случая на производстве».

ИА «Орелград»