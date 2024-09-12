У глав орловских районов потребовали фотодоказательства дорожного ремонта

Предложение высказал заместитель губернатора Вадим Тарасов.

Это произошло на сегодняшнем заседании глав муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Тарасов, докладывая об исполнении нацпроектов за неделю, прошёлся по орловским районным руководителям. Оказалось, что чиновник считает, что его коллеги могут скрывать возможные недостатки идущих «на местах» работ. Тут же Тарасов предложил выход.

«Прошу протокольно закрепить, чтобы все выступления глав муниципальных образований сопровождались фотоотчётами по объектам», – заявил он.

Его поддержал сам Андрей Клычков. «Иногда графики работ в реальности не соответствуют тому, что происходит на самих объектах», – признал губернатор. Также он согласился, что в исправлении ситуации действительно могут помочь «фотоотчёты».

«Я думаю, что мы в этом все вместе заинтересованы. Иногда здесь администрация прикладывает все усилия, а подрядчик не выполняет», – высказался Клычков.

ИА «Орелград»