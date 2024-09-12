В Орле с опозданием открылся бассейн стадиона имени Ленина

12.9.2024 | 15:46 Новости, Спорт

Обычно он возобновлял работу 1 сентября.

Фото: vestiorel.ru

Однако открытие отложили из-за ремонтных работ. Теперь они завершились.

Как сообщают “Вести-Орёл”, здесь обновили душевые кабины (в мужской и женской раздевалках). В бассейне “Малыш”, где занимаются самые маленькие, установили новую чашу и отремонтировали потолок.

Кроме того, теперь в главном бассейне специальный пылесос проводит дополнительную очистку воды. Также в основном помещении заменили окна, плитку, батареи, обновили лестницы.

Впрочем, как уточняется в официальной группе стадиона имени Ленина, пока что бассейн доступен только для свободного плавания. Групповые занятия пока не начинались.

ИА “Орелград”


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