В Орле с опозданием открылся бассейн стадиона имени Ленина

Обычно он возобновлял работу 1 сентября.

Однако открытие отложили из-за ремонтных работ. Теперь они завершились.

Как сообщают “Вести-Орёл”, здесь обновили душевые кабины (в мужской и женской раздевалках). В бассейне “Малыш”, где занимаются самые маленькие, установили новую чашу и отремонтировали потолок.

Кроме того, теперь в главном бассейне специальный пылесос проводит дополнительную очистку воды. Также в основном помещении заменили окна, плитку, батареи, обновили лестницы.

Впрочем, как уточняется в официальной группе стадиона имени Ленина, пока что бассейн доступен только для свободного плавания. Групповые занятия пока не начинались.

ИА “Орелград”