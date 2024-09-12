Жилуправление Орла возглавил Энрико Чапкин

12.9.2024 | 13:05 Важное, ЖКХ, Новости

Это произошло несколько дней назад.

Фото: ИА «Орелград»

Таковы данные, размещённые сайтом картотека.ру. Согласно этой информации, Чапкин стал начальником МКУ «Жилищное управление города Орла» с 10 сентября.

Ранее орловец трудился в Департаменте социальной защиты нашего региона. Мужчина являлся главным специалистом отдела стационарных организаций управления социального обслуживания, опеки и попечительства департамента. Кроме того, работая в этой должности, он удостоился благодарности губернатора Орловской области (в 2021 году).

Должность главы «Жилищного управления» ранее занимала Ольга Стеблецова. Причём – только с апреля текущего года.

Напомним, что в марте Управление МВД по Орловской области возбудило уголовное дело о хищении 58 миллионов бюджетных рублей при расселении аварийного жилья по национальному проекту «Жильё и городская среда». В соучастии в преступлениях подозреваются, в том числе, ещё одна экс-глава «Жилищного управления» Татьяна Решетова, а также действующие сотрудники МКУ Анна Степина и Марина Лоцманова.

ИА «Орелград»


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