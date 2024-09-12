Клычков напомнил главе района о кабачковом ремонте

О фотографии из соцсетей вспомнили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

Глава Верховского района Виктор Гладских выступил с докладом о текущей ситуации с выполнением национальных проектов в муниципальном образовании. Затем губернатор Андрей Клычков, проводивший заседание, высказал свои претензии.

“Верховье у нас прославилось на всю страну с кабачками”, – констатировал он. Напомним, снимок заваленной овощами выбоины на одной из улиц райцентра широко распространился в соцсетях на минувшей неделе.

Клычков обратил внимание, что целый ряд различных задач в районе выполняет один и тот же подрядчик – ИП Аветисян А.А. “Мастер на все руки”, – заметил губернатор.

При этом работы по двум контрактам, как раз связанным с дорожным ремонтом, нужно завершить до 30 сентября. Они подписаны ещё в марте и апреле, однако по сути подрядчик приступил к заданию только сейчас.

“Надо сроки ему конкретные ставить”, – заявил губернатор. Также Клычков отметил, что в обоих случаях отремонтировать нужно менее километра.

ИА “Орелград”