В Орле 17 соцобъектов и 59 домов могут встретить холода неготовыми

Ремонт котельных затянулся.

Объекты находятся в 909-м и 908-м кварталах. Соцобъекты и дома получают тепло от котельных на Авиационной, 1, и Кромской, 7-А. Напомним, они сильно износились и находятся на реконструкции.

В администрации Орла признались, что подрядная организация перешла на режим продленного дня. Также увеличено число рабочих.

Однако первый зампред областного совета Михаил Вдовин, побывавший в котельных сегодня, уверен, что их не сдадут в срок.

«Ситуация сложная. В обозначенные сроки по контракту котельные сданы не будут, об этом говорил подрядчик. Как всегда много объяснений и обещаний. Это происходит от невыполнения подрядной организацией своих обязательств по контракту, слабой организации работ и недостаточного контроля за их ходом со стороны заказчика», — высказался Вдовин.

Также в визитах участвовали представители прокуратуры, заказчика (АО «Орёлгортеплоэнерго») и субподрядчиков.

Котельную на Кромской должны сдать 1 октября, на Авиационной — 15 октября. На их реконструкцию, соответственно, выделено в 137 и 215 миллионов рублей.

ИА «Орелград»