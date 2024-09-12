Сергею Лежневу исполнилось 40 лет

12.9.2024 | 17:30 Важное, Криминал, Новости, Общество

Свой юбилей советник орловского губернатора встретил в СИЗО №1.

Фото: newsorel.ru

Сергей Лежнев родился в Белгороде 12 сентября 1984 года. Окончил Белгородский государственный университет (по специальности «юриспруденция»), затем получил известность как блогер. В 2017-м году, когда Андрей Клычков возглавил Орловщину на правах исполняющего обязанности губернатора, Лежнев стал его советником по СМИ.

Последние два года он вёл активную работу по доставке гуманитарных грузов в зону СВО. В 2023 был отмечен медалью «За помощь в специальной военной операции».

Лежнев находится в СИЗО с мая текущего года. По последним данным, на него заведено уже четыре уголовных дела.

Тем не менее, как удалось выяснить «Орёлграду», он остаётся действующим советником губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»


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