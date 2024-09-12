В Орле наркопроизводителям дали суровые сроки

Они незаконно произвели 49 килограммов веществ.

Дело рассмотрел Орловский областной суд. Обвинительные приговоры по антинаркотической 228-й статье УК вынесли в отношении двух мужчин. Материалы по ещё одному участнику выделены в отдельное производство.

Орловцы составляли организованную группу, которая должна была заниматься производством и сбытом наркотиков. Правда, реализовать незаконный товар они не успели, хотя и попытались.

Нарколабораторию оборудовали в одном из гаражей в ноябре минувшего года. Это сделал один из осуждённых (вместе с соучастником, чьё дело рассмотрят в особом порядке). Здесь «дельцы» произвели и хранили 49 килограммов веществ, запрещённых к свободному обороту — с целью последующего сбыта.

Второго осуждённого задержали непосредственно при попытке сбыта 16,8 килограммов наркотиков. Преступные действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Орловской области.

В итоге орловцы получили большие сроки — 16 лет и 1 месяц и 9 лет колонии строгого режима. Также их оштрафовали на 600 и 500 тысяч рублей.

ИА «Орелград»