В Орле завели дело на страховщиков, предлагавших кредиты

Страховую компанию подозревают в нарушении требований закона о рекламе.

Орловское УФАС России сообщило о возбуждении антимонопольного дела в отношении страховой компании «Ингосстрах». Поводом для этого, как пояснили в пресс-службе ведомства, послужило заявление местного жителя. Он пожаловался на рекламу страховой компании, которая пришла на его телефон в виде смс-сообщения. Гражданина возмутило то, что рекламу ему прислали без его согласия на это.

«В поступившем смс-сообщении рекламного характера сообщалось о получении кредита от 5% до 3 млн. рублей до 5 лет, – сообщает пресс-служба Орловского УФАС. – При этом какие-либо иные условия получения и использования данного финансового продукта, являющиеся существенными для того, чтобы принять решение о приобретении данного кредита, в рекламе отсутствовали».

Удивителен уже сам факт того, что кредит предлагали не банк и не микрофинансовая компания, а страховщики. Но антимнопольный орган обратил внимание на еще один примечательный факт. Смс-сообщение было написано «на иностранном языке без идентичного содержания на русском языке». По мнению антимонопольной службы, сам по себе данный факт может вводить потенциальных потребителей финансовой услуги в заблуждение, что категорически запрещено законом.

«Также, гражданин в заявлении указал, что не давал своего согласия на рассылку ему рекламной информации, – добавили в ведомстве. – Орловское УФАС возбудило дело в отношении страховой компании «Ингосстрах» по признакам нарушения Закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф».

ИА «Орелград»