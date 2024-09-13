Четыре очага конопли уничтожила орловская полиция

Силовики отчитались о результатах операции «Мак».

Управление МВД России по Орловской области озвучило итоги третьего этапа региональной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2024». Одной из ее задач было выявление и ликвидация незаконных посевов наркосодержащих растений и дикорастущих очагов их произрастания. Согласно представленному отчету, в рамках операции во Мценском, Новодеревеньковском и Краснозоренском районах полицейскими было выявлено и уничтожено четыре очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, общая площадь которых составила 98 квадратных метров.

Всего за время проведения третьего этапа операции из незаконного оборота было изъято 612 граммов наркотических средств. Отметим, что в основном это были наркотики растительного происхождения – полиция изъяла 550 граммов марихуаны, которая как раз изготавливается из конопли. Кроме того, было изъято 62 грамма синтетических наркотических средств. Сообщается также, что в ходе операции было выявлено 12 преступлений. В результате два уголовных дела были возбуждены по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, 10 – по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ.

«В их числе выявлено одно противоправное деяние, связанное с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. – Сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков выявлено 19 административных правонарушений, из которых шесть дел возбуждено по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ, 13 – по статье 6.9.1 КОАП РФ. Выявлено одно административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения (часть 1 статьи 6.9 КоАП РФ).

Ранее УМВД сообщало, что за семь месяцев 2024 года в Орловской области сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было пресечено 233 факта незаконного оборота наркотических средств. В их числе оказалось 185 тяжких и особо тяжких преступлений, а также 89 преступлений, совершенных в крупном и 14 – в особо крупном размере. Был выявлен один факт содержания притона для потребления наркотических средств – в Железнодорожном районе города Орла.

«На момент возбуждения уголовных дел из незаконного оборота изъято 35,4 килограмма наркотических средств, – следует из информации УМВД. – Пресечено 277 административных правонарушений линии НОН, к ответственности привлечено 228 физических лица и три юридических лица, на которых судом наложены штрафы на общую сумму 965,9 тысячи рублей».

ИА «Орелград»