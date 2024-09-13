Школьники массово почитают орловских писателей XIX-XXI веков

В регионе пройдет очередной конкурс чтецов для школьников.

Орловская областная библиотека имени Бунина объявила о проведении VIII регионального конкурса чтецов «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность». Он пройдет с 16 сентября по 28 ноября 2024 года и будет посвящен творчеству орловских писателей XIX-XXI веков. Как пояснили организаторы, мероприятие призвано привлечь внимание молодежи к творческому наследию орловских поэтов и писателей, современной краеведческой литературе.

Конкурс организован библиотекой совместно с областным Институтом развития образования. Он призван способствовать популяризации искусства художественного чтения литературных произведений, выявлению ярких творческих индивидуальностей. К участию приглашаются обучающиеся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города Орла и Орловской области. Цель конкурса – пропаганда книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни человека, привлечение внимания к русской классической и современной краеведческой литературе молодежи и подростков.

Предусмотрено два этапа. Первый будет муниципальным, он пройдет в районах и городах Орловской области в период с 16 сентября по 7 ноября 2024 года. Организация, проведение и подведение итогов первого этапа осуществляется на местах. Второй этап – областной, он пройдет в период с 7 по 28 ноября 2024 года. Подведение итогов и награждение состоится 28 ноября в 10:00 в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина.

Форму проведения первого этапа и отбора участников определяют организаторы на местах. Второй этап предусматривает чтение стихотворений участниками конкурса. Последовательность выступления конкурсантов определяется по алфавиту. Не допускается использование мультимедийного и музыкального сопровождений. Участник конкурса может получить от 1 до 15 баллов, оценивать его будут по ряду критериев.

Одним из них является сценическая культура: внешний вид, манеры, собранность, выход и уход со сцены. Также жюри оценит выразительность чтения (свобода звучания голоса, дикция, интонирование, культура произношения, темпоритмическое разнообразие приемов) и исполнительское мастерство (контакт и общение со зрителем, эмоциональное воздействие на слушателей). Члены жюри оценят выступления по каждому из критериев по пятибалльной шкале. Победителям будут вручены дипломы, участникам – сертификаты.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»