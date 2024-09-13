Критерии включения домов в программу капремонта уточнили

Поправки в региональную программу внес губернатор Орловской области.

Губернатор Андрей Клычков в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии внес изменения в областную адресную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД). В частности, в новой редакции в паспорте изложены важнейшие целевые показатели региональной программы. Согласно им, в целом капитальный ремонт должен затронуть 4339 многоквартирных домов в Орловской области, их общая площадь составляет 14 853 715,03 квадратных метров.

Уточнены объемы и источники финансирования региональной программы. Таковыми являются взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченные ими же в связи с просрочкой платежей, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете или счетах регионального оператора. Также источником финансирования являются доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта, средства финансовой поддержки, а также кредитные или иные заемные средства, привлеченные собственниками помещений. Кроме того, обновленная программа позволяет использовать для капремонта «иные не запрещенные законом источники финансирования».

«Количество многоквартирных домов, общая площадь помещений в многоквартирных домах, на которую производятся начисления взносов на капитальный ремонт, и иные технические характеристики подлежат уточнению в ходе проверки достоверности и систематизации сведений, проводимой в порядке, установленном правительством Орловской области», – отмечено в документе.

Определение очередности проведения капитального ремонта осуществляется исходя из ряда критериев, которые также изложены в новой редакции. Например, критерий первой очереди – год проведения последнего капитального ремонта многоквартирного дома. Кроме того, документ разрешает органам местного самоуправления принимать решение о капремонте без проведения общего собрания собственников помещений. Такое возможно в случае необходимости восстановления технического состояния многоквартирного дома, пострадавшего от аварии или чрезвычайной ситуации природного либо техногенного характера.

ИА «Орелград»