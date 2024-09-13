«Дорожную службу» обязали возместить ущерб от ДТП

Суд установил, что авария произошла из-за незаконной ямы на дороге.

Орловский районный суд рассмотрел гражданское дело о компенсации материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подал автовладелец, в качестве ответчика выступило государственное унитарное предприятие «Дорожная служба». Судом было установлено, что авария произошла в конце октября 2023 года в районе 12-го километра автодороги Дросково – Колпна.

Автомобиль истца наехал на препятствие, которого на дороге не должно было быть. Речь идет о дорожной выбоине, угодив в которую, автомобиль истца получил значительные механические повреждения. В суде был представлен акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги, составленный сотрудниками ДПС. Согласно ему, длина дорожной выбоины составляла 1,79 метра, ширина – 1,25 метра, глубина 19 сантиметров. По указанным параметрам она превзошла пределы, допускаемые государственным стандартом.

«ДТП произошло в темное время суток, предупреждающие знаки отсутствовали, препятствие невозможно было визуально определить в силу наличия воды в выбоине. По этим причинам истец не имел возможности предотвратить ДТП», – следует из сообщения суда. В подобных случаях ответственность обычно возлагается на того, кто отвечает за содержание дороги. В данном случае это оказалось ГУП «Дорожная служба». Контракт на содержание указанной дороги еще в 2022 году с ней заключило казенное учреждение Орловской области «Орелгосзаказчик» и ГУП ОО «Дорожная служба».

Это был государственный контракт для выполнения работ для государственных нужд. Исходя из его условий, содержание автомобильных дорог осуществляется ГУП «Дорожная служба». Таким образом, установлена вина ответчика в причинении материального ущерба имуществу истца, заключают в суде. Исковые требования были удовлетворены. Суд обязал «Дорожную службу» выплатить автовладельцу более 50 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба, причиненного в результате ДТП. Решение суда не было обжаловано и уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»